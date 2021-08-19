Эксперт: Пашинян перехватил лозунги реванша, чтобы удержаться у власти

"В российском руководстве идёт соперничество двух подходов"

"Сейчас в российском руководстве идёт соперничество двух подходов. Во-первых, российская сторона понимает необходимость придерживаться традиционного формального союза с Арменией и препятствовать ее полноценному уходу в партнеры НАТО. Во-вторых, Армения уже давным-давно стала партнером НАТО. Она уже давно отошла на запад и бороться с этим после переизбрания Пашиняна бессмысленно".

Об этом российскому бюро Report заявил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, политолог Алексей Фененко.

По словам эксперта Армения стремительными шагами идет в противоположном от ОДКБ направлении.

"Пашинян перехватил лозунги реванша, чтобы удержаться у власти. Он должен показать своим избирателям, что он якобы готовится к реваншу. Однако в Армении понимают, что повтор нового вооруженного конфликта мало реалистичен. Сейчас Пашиняну нужно оттянуть время. Он пытается сохранить свой электорат, поэтому ему необходимо постоянно демонстрировать тактику мелких стычек", - заявил Фененко.