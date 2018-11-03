Экс-глава МИД Армении подозревается во взяточничестве

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Экс-глава МИД Армении Вардан Осканян подозревается во взяточничестве, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

Предпринимательница Сильва Амбарцумян представила очередное заявление по поводу взяточничества. Она в рамках уголовного дела о взятках следователям Спецследственной службы назвала имя бывшего главы МИД Армении, экс-депутата Вардана Осканяна.

При этом, по информации газет, на днях Осканян попытался выехать из страны, однако ему не разрешили пересечь границу, представив ситуацию и разъяснив, что его имя затронуто в рамках конкретного уголовного дела.

"В.Осканян не впервые оказывается фигурантом громкого дела. Еще в 2012 году против Осканяна было возбуждено уголовное дело по пункту 1-му части 3-й статьи 190-й (Легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах)", - отмечают армянские СМИ.