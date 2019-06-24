Двое тяжело пострадавших участников акций в Тбилиси подключены к аппарату искусственного дыхания

Пострадавшие во время акций протестов в столице Грузии, Тбилиси, 20-21 июня 19 участников продолжают лечение в больницах.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию об этом распространило министерство по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Двое из них подключены к аппарату искусственного дыхания. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Остальные 17 человек, которым поставлен диагноз телесные повреждения легкой и средней степени тяжести, получают лечение.

Отметим, что во время акций протестов 20-21 июня в Тбилиси в столкновениях между полицией и демонстрантами в целом пострадали 250 человек. Из них 80 сотрудники полиции.