    В регионе
    • 02 октября, 2025
    • 16:21
    Доклад по 44-дневной войне парламент Армении рассмотрит на закрытых слушаниях

    Парламент Армении рассмотрит доклад следственной комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны осенью 2020 года не на пленарном заседании, а на закрытых слушаниях.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на председателя Национального собрания Алена Симоняна.

    "Будут проведены закрытые слушания, и документ представят именно в этом формате. Мы только что обсудили этот вопрос на совете и приняли такое решение", - отметил он.

    Ранее Симонян отказался вносить доклад комиссии по 44-дневной войне в повестку предстоящей сессии Нацсобрания, которая начнется 30 сентября.

    Он объяснил свой отказ тем, что все предусмотренные законом сроки публикации результатов работы комиссии пройдены, и по регламенту Нацсобрания он не имеет права вносить документ в повестку сессии.

    44 günlük müharibə ilə bağlı hesabat Ermənistan parlamentində müzakirə olunacaq
    Armenian parliament to consider update on 44-day war at closed hearings

