    44 günlük müharibə ilə bağlı hesabat Ermənistan parlamentində müzakirə olunacaq

    Region
    • 02 oktyabr, 2025
    • 16:24
    44 günlük müharibə ilə bağlı hesabat Ermənistan parlamentində müzakirə olunacaq

    Ermənistan parlamenti 2020-ci ilin payızındakı 44 günlük müharibənin şəraitini araşdıran istintaq komissiyasının hesabatını plenar iclasda deyil, qapalı dinləmələrdə nəzərdən keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə erməni KİV-ləri ölkə parlamentinin sədri Alen Simonyana istinadən məlumat yayıb.

    "Qapalı dinləmələr keçiriləcək və sənəd məhz bu formatda təqdim ediləcək. Biz indicə şurada bu məsələni müzakirə etdik və belə bir qərar qəbul etdik", - o vurğulayıb.

    Ermənistan Parlament İkinci Qarabağ müharibəsi Alen Simonyan
    Доклад по 44-дневной войне парламент Армении рассмотрит на закрытых слушаниях
    Armenian parliament to consider update on 44-day war at closed hearings

