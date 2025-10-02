44 günlük müharibə ilə bağlı hesabat Ermənistan parlamentində müzakirə olunacaq
Region
- 02 oktyabr, 2025
- 16:24
Ermənistan parlamenti 2020-ci ilin payızındakı 44 günlük müharibənin şəraitini araşdıran istintaq komissiyasının hesabatını plenar iclasda deyil, qapalı dinləmələrdə nəzərdən keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə erməni KİV-ləri ölkə parlamentinin sədri Alen Simonyana istinadən məlumat yayıb.
"Qapalı dinləmələr keçiriləcək və sənəd məhz bu formatda təqdim ediləcək. Biz indicə şurada bu məsələni müzakirə etdik və belə bir qərar qəbul etdik", - o vurğulayıb.
