İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Moody's" Azərbaycanın uzunmüddətli iqtisadi perspektivlərinin güclənməsinin əsas amillərini açıqlayıb

    İnfrastruktur
    • 05 dekabr, 2025
    • 18:35
    Moody's Azərbaycanın uzunmüddətli iqtisadi perspektivlərinin güclənməsinin əsas amillərini açıqlayıb

    Azərbaycanın nəqliyyat-logistika qovşağı kimi potensialı iqtisadi şaxələndirmə üçün əlavə imkanlar yarada bilər.

    "Report" "Moody's" beynəlxalq reytinq agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanın iqtisadi dayanıqlığının qiymətləndirilməsi neft-qaz sektorundan asılılığın davam etməsinə baxmayaraq, növbəti 12-18 ay ərzində davamlı artım perspektivlərini əks etdirir.

    Agentliyin məlumatına görə, ölkənin Orta Dəhlizin (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu, TBNM) əsas həlqəsi kimi güclənən rolu, həmçinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun davamlı inkişafı uzunmüddətli iqtisadi perspektivləri dəstəkləyir və diversifikasiya potensialını gücləndirə bilər.

    "Moody's" Azərbaycanda real ÜDM-in 2024-cü ildə 4,1 % artımından sonra 2025-ci ildə 1,5 %-ə qədər yavaşlamasını proqnozlaşdırır. Bu, yüksək baza effekti və qlobal ticarətdə qeyri-müəyyənlik və geosiyasi dəyişkənlik fonunda xarici konyunkturanın zəifləməsi ilə bağlı risklərlə əlaqədardır.

    Ortamüddətli perspektivdə agentlik qeyri-neft sektorunun artımının nəqliyyat-logistika sahəsində imkanların və fəallığın artması ilə dəstəklənəcəyini gözləyir. TBNM daxil olmaqla əsas marşrutlar investisiyaları cəlb etməyə və iqtisadiyyatın müxtəlif sektorları üçün müsbət əlavə effektlər yaratmağa davam edir.

    "Moody's" həmçinin qeyd edir ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa işləri böyük həcmli kapital qoyuluşları və tikinti fəaliyyəti hesabına iqtisadi dinamikaya təkan verir. Paralel olaraq külək və günəş enerjisi sahəsində layihələrin inkişafı xarici investisiya axınına töhfə verir və gələcəkdə təmiz enerji ixracından gəliri təmin edə bilər.

    "Moody's" Azərbaycan Orta Dəhliz
    Moody`s назвало основные драйверы усиления долгосрочных экономических перспектив Азербайджана
    Moody's identifies main drivers of strengthening Azerbaijan's long-term economic prospects

    Son xəbərlər

    18:59

    AFFA və Pakistan Futbol Federasiyası arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    İdman
    18:55

    Azərbaycan ÜTT-yə üzv olmasına hazırlıq çərçivəsində növbəti addımlarını razılaşdırıb

    Biznes
    18:55
    Foto

    Fərid Əhmədov Bərdədə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    18:48

    Biləsuvarda minik avtomobili yük maşınına çırpılıb, 4 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    18:41

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib

    Biznes
    18:39
    Foto

    TDT ölkələrinin əmək və sosial müdafiə nazirləri DOST Mərkəzində olublar

    Sosial müdafiə
    18:35

    "Moody's" Azərbaycanın uzunmüddətli iqtisadi perspektivlərinin güclənməsinin əsas amillərini açıqlayıb

    İnfrastruktur
    18:34

    Qeyri-yaşayış obyektlərinin sadə formada sənədləşdirilməsi üçün müraciət müddəti yekunlaşmaqdadır

    Biznes
    18:30

    Tarixi motivli ekran əsərlərində milli-mənəvi dəyərlərə hörmət ön planda olmalıdır - RƏY

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti