Moody`s назвало основные драйверы усиления долгосрочных экономических перспектив Азербайджана

Потенциал Азербайджана как транспортно-логистического хаба может создать дополнительные возможности для экономической диверсификации.

Как сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody`s, оценка экономической устойчивости Азербайджана отражает устойчивые перспективы роста в ближайшие 12-18 месяцев, несмотря на сохраняющуюся зависимость от нефтегазового сектора.

По данным агентства, усиливающаяся роль страны в качестве ключевого звена Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута, ТМТМ), а также продолжающееся развитие Карабаха и Восточного Зангезура поддерживают долгосрочные экономические перспективы и могут усилить диверсификационный потенциал.

Moody`s прогнозирует замедление роста реального ВВП Азербайджана до 1,5% в 2025 году после 4,1% в 2024-м. Это связано с эффектом высокой базы и рисками, обусловленными ослаблением внешней конъюнктуры на фоне глобальной торговой неопределенности и геополитической волатильности.

В среднесрочной перспективе агентство ожидает, что рост ненефтяного сектора будет поддерживаться расширением мощностей и активностью в транспортно-логистической сфере. Ключевые маршруты, включая ТМТМ, продолжают привлекать инвестиции и создавать позитивные сопутствующие эффекты для различных секторов экономики.

Moody`s также отмечает, что восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре стимулируют экономическую динамику за счет крупных капитальных вложений и строительной активности. Параллельно развитие проектов в области ветровой и солнечной энергетики способствует притоку иностранных инвестиций и в перспективе может обеспечить поступления от экспорта "чистой энергии".