Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Moody`s назвало основные драйверы усиления долгосрочных экономических перспектив Азербайджана

    Инфраструктура
    • 05 декабря, 2025
    • 16:10
    Moody`s назвало основные драйверы усиления долгосрочных экономических перспектив Азербайджана

    Потенциал Азербайджана как транспортно-логистического хаба может создать дополнительные возможности для экономической диверсификации.

    Как сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody`s, оценка экономической устойчивости Азербайджана отражает устойчивые перспективы роста в ближайшие 12-18 месяцев, несмотря на сохраняющуюся зависимость от нефтегазового сектора.

    По данным агентства, усиливающаяся роль страны в качестве ключевого звена Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута, ТМТМ), а также продолжающееся развитие Карабаха и Восточного Зангезура поддерживают долгосрочные экономические перспективы и могут усилить диверсификационный потенциал.

    Moody`s прогнозирует замедление роста реального ВВП Азербайджана до 1,5% в 2025 году после 4,1% в 2024-м. Это связано с эффектом высокой базы и рисками, обусловленными ослаблением внешней конъюнктуры на фоне глобальной торговой неопределенности и геополитической волатильности.

    В среднесрочной перспективе агентство ожидает, что рост ненефтяного сектора будет поддерживаться расширением мощностей и активностью в транспортно-логистической сфере. Ключевые маршруты, включая ТМТМ, продолжают привлекать инвестиции и создавать позитивные сопутствующие эффекты для различных секторов экономики.

    Moody`s также отмечает, что восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре стимулируют экономическую динамику за счет крупных капитальных вложений и строительной активности. Параллельно развитие проектов в области ветровой и солнечной энергетики способствует притоку иностранных инвестиций и в перспективе может обеспечить поступления от экспорта "чистой энергии".

    Азербайджан Moody's Средний коридор ТМТМ транспортный хаб ненефтяной сектор
    Moody's identifies main drivers of strengthening Azerbaijan's long-term economic prospects
    Elvis

    Последние новости

    16:37

    Апелляционный суд принял решение по делу Али Керимли

    Другие
    16:34
    Фото

    В Баку обсудили международное сотрудничество по восстановлению культурного наследия

    Внешняя политика
    16:30
    Фото

    В Баку прошла конференция на тему культурного наследия и права на возвращение - ОБНОВЛЕНО

    Kультурная политика
    16:28

    Макрон: Франция готова укреплять связи и вести диалог с КНР ради стабильности во всем мире

    Другие страны
    16:22

    Словения выделяет 43 млн евро на инициативу PURL

    Другие страны
    16:18

    Число отравившихся угарным газом школьников в Сальяне возросло до 15 – ОБНОВЛЕНО

    Здоровье
    16:10

    Moody`s назвало основные драйверы усиления долгосрочных экономических перспектив Азербайджана

    Инфраструктура
    16:05

    Госминистр Великобритании: Азербайджан - ключевой партнер для стабильности в регионе

    В регионе
    16:01

    Мерц и Пашинян проведут переговоры в Берлине 9 декабря

    Другие страны
    Лента новостей