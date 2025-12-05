Azərbaycan ÜTT-yə üzv olmasına hazırlıq çərçivəsində növbəti addımlarını razılaşdırıb
Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) üzv olmasına hazırlıq işləri üzrə Komissiyanın növbəti iclasında bu sahədə görülən işlər müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
"Rəqabətqabiliyyətli yerli istehsalın inkişafı və ixrac imkanlarının genişləndirilməsi kimi istiqamətləri nəzərdən keçirərək təşkilata üzvolma prosesi çərçivəsində aparılan danışıqlarda atılacaq növbəti addımları qərarlaşdırdıq", - nazir qeyd edib.
Xatırladaq ki, Azərbaycan 1997-ci ildən Ümumdünya Ticarət Təşkilatında müşahidəçi statusuna malikdir. O, ÜTT üzv ölkələri ilə danışıqlara 2004-cü ildən başlayıb. Azərbaycan ABŞ, Avropa İttifaqı (Aİ), Norveç, İsveçrə, Rusiya, Kanada, Hindistan, Malayziya, İndoneziya, Cənubi Koreya, Argentina, Braziliya, Səudiyyə Ərəbistanı daxil olmaqla ümumilikdə ÜTT-in 18 üzvü ilə mallar və xidmətlər üzrə danışıqlar aparır.
At the meeting of the Commission on the Preparation for Azerbaijan's Membership in the World Trade Organization (@wto), we reviewed the progress achieved to date together with colleagues.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) December 5, 2025
