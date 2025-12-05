Азербайджан согласовал новые шаги на пути к вступлению в ВТО

Азербайджан согласовал следующие шаги по подготовке к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), уделив приоритетное внимание развитию конкурентоспособного производства и расширению экспортных возможностей.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в соцсети X.

По словам министра, на заседании Комиссии по подготовке к вступлению в ВТО были рассмотрены выполненные работы и определены дальнейшие действия в рамках переговорного процесса.

"Мы приняли решения о следующих шагах в переговорах по присоединению, учитывая такие направления, как развитие конкурентоспособного местного производства и расширение экспортных возможностей", - отметил Джаббаров.

Азербайджан имеет статус наблюдателя в ВТО с 1997 года, а двусторонние переговоры со странами-членами организации начал в 2004-м. На сегодняшний день обсуждения охватывают 18 государств, включая США, страны Евросоюза, Норвегию, Швейцарию, Россию, Канаду, Индию, Малайзию, Индонезию, Южную Корею, Аргентину, Бразилию и Саудовскую Аравию.