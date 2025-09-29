Спикер НС Армении отказался вносить в повестку сессии доклад по 44-дневной войне
В регионе
- 29 сентября, 2025
- 12:32
Спикер парламента Армении Ален Симонян отказался вносить доклад комиссии по 44-дневной войне в повестку предстоящей сессии Нацсобрания, которая начнется 30 сентября.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Он объяснил свой отказ тем, что все предусмотренные законом сроки публикации результатов работы комиссии пройдены, и по регламенту Нацсобрания он не имеет права вносить документ в повестку сессии.
Комиссия была создана в феврале 2022 года по инициативе правящего большинства (фракция "Гражданский договор"). В рамках деятельности комиссии депутаты приглашали на ее заседания ответственных за оборону и внешнюю политику страны в период до и во время войны 2020 года, в том числе премьера Никола Пашиняна.
Последние новости
13:13
EC заявил о частичном восстановлении санкций в отношении ИранаДругие страны
13:10
Фото
Память о невинных жертвах: Мемориальный комплекс Гянджи раскрывает правду о трагедииВнутренняя политика
13:07
Томмазо Ди Джованни: "Потребители должны получать полную информацию о бездымной продукции" - ИНТЕРВЬЮБизнес
13:04
Суд в Тбилиси обязал Саакашвили и экс-главу его охраны выплатить более $3 млнВ регионе
13:03
Рафиг Мамедгасанов награжден орденом "Эмек"Внутренняя политика
13:00
Определились очередные медалисты III Игр СНГ - ОБНОВЛЕНО-3Индивидуальные
12:59
В Польше на учениях внезапно умер 34-летний солдатДругие страны
12:54
Умайра Тагиева: Ведутся обсуждения по борьбе с изменением климата на 2026-2030 гг.Экология
12:54