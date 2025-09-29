Спикер НС Армении отказался вносить в повестку сессии доклад по 44-дневной войне

Спикер парламента Армении Ален Симонян отказался вносить доклад комиссии по 44-дневной войне в повестку предстоящей сессии Нацсобрания, которая начнется 30 сентября.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Он объяснил свой отказ тем, что все предусмотренные законом сроки публикации результатов работы комиссии пройдены, и по регламенту Нацсобрания он не имеет права вносить документ в повестку сессии.

Комиссия была создана в феврале 2022 года по инициативе правящего большинства (фракция "Гражданский договор"). В рамках деятельности комиссии депутаты приглашали на ее заседания ответственных за оборону и внешнюю политику страны в период до и во время войны 2020 года, в том числе премьера Никола Пашиняна.