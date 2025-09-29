Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Спикер НС Армении отказался вносить в повестку сессии доклад по 44-дневной войне

    В регионе
    • 29 сентября, 2025
    • 12:32
    Спикер НС Армении отказался вносить в повестку сессии доклад по 44-дневной войне

    Спикер парламента Армении Ален Симонян отказался вносить доклад комиссии по 44-дневной войне в повестку предстоящей сессии Нацсобрания, которая начнется 30 сентября.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Он объяснил свой отказ тем, что все предусмотренные законом сроки публикации результатов работы комиссии пройдены, и по регламенту Нацсобрания он не имеет права вносить документ в повестку сессии.

    Комиссия была создана в феврале 2022 года по инициативе правящего большинства (фракция "Гражданский договор"). В рамках деятельности комиссии депутаты приглашали на ее заседания ответственных за оборону и внешнюю политику страны в период до и во время войны 2020 года, в том числе премьера Никола Пашиняна.

    Армения Ален Симонян Отечественная война Национальное собрание
    Simonyan 44 günlük müharibə ilə bağlı hesabatı sessiya gündəliyinə daxil etməkdən imtina edib
    Armenia's National Assembly speaker refuses to include update on 44-day war to session agenda

    Последние новости

    13:13

    EC заявил о частичном восстановлении санкций в отношении Ирана

    Другие страны
    13:10
    Фото

    Память о невинных жертвах: Мемориальный комплекс Гянджи раскрывает правду о трагедии

    Внутренняя политика
    13:07

    Томмазо Ди Джованни: "Потребители должны получать полную информацию о бездымной продукции" - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    13:04

    Суд в Тбилиси обязал Саакашвили и экс-главу его охраны выплатить более $3 млн

    В регионе
    13:03

    Рафиг Мамедгасанов награжден орденом "Эмек"

    Внутренняя политика
    13:00

    Определились очередные медалисты III Игр СНГ - ОБНОВЛЕНО-3

    Индивидуальные
    12:59

    В Польше на учениях внезапно умер 34-летний солдат

    Другие страны
    12:54

    Умайра Тагиева: Ведутся обсуждения по борьбе с изменением климата на 2026-2030 гг.

    Экология
    12:54

    Эльнур Солтанов: "Зеленый" переход должен совпадать с национальными интересами

    Энергетика
    Лента новостей