Simonyan 44 günlük müharibə ilə bağlı hesabatı sessiya gündəliyinə daxil etməkdən imtina edib
Region
- 29 sentyabr, 2025
- 12:40
Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan sentyabrın 30-da başlayacaq parlamentin qarşıdan gələn sessiyasının gündəliyinə 44 günlük müharibə ilə bağlı komissiyanın hesabatını daxil etməkdən imtina edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
O, imtinasını komissiya işinin nəticələrinin dərc olunması üçün qanunla nəzərdə tutulmuş bütün müddətlərin keçdiyini və parlamentin reqlamentinə görə sənədi sessiya gündəliyinə daxil etmək hüququnun olmadığını bildirməklə izah edib.
Komissiya 2022-ci ilin fevralında hakim çoxluğun (Vətəndaş Müqaviləsi fraksiyası) təşəbbüsü ilə yaradılıb.
Son xəbərlər
13:01
"Ernst & Young": Dünya artıq iqlim dəyişikliyinin təsirləri ilə üzləşirDigər
13:00
Məhkəmə Saakaşvili ilə bağlı qərar verib, 9 milyon lari dövlətə ödənməlidirRegion
13:00
Rafiq Məmmədhəsənov "Əmək" ordeni ilə təltif edilibDaxili siyasət
12:58
Gəncədə MDB ölkələrinin Bədən Tərbiyəsi və İdman Şurasının iclası keçirilibFərdi
12:55
Baş nazir gələn ilin büdcə layihələri ilə bağlı qərar imzalayıbDaxili siyasət
12:55
İspaniya ABŞ-nin İsrailə silah daşıyan gəmilərinə qadağa tətbiq edibDigər ölkələr
12:54
"Sabah" Futbol Akademiyasında yeni təyinat olubFutbol
12:53
Gəncə terrorunda xəsarət alan Bəxtiyar Heydərli: Prezidentimizi görəndə çox həyəcanlandımDaxili siyasət
12:50