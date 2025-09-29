İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Simonyan 44 günlük müharibə ilə bağlı hesabatı sessiya gündəliyinə daxil etməkdən imtina edib

    Region
    • 29 sentyabr, 2025
    • 12:40
    Simonyan 44 günlük müharibə ilə bağlı hesabatı sessiya gündəliyinə daxil etməkdən imtina edib

    Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan sentyabrın 30-da başlayacaq parlamentin qarşıdan gələn sessiyasının gündəliyinə 44 günlük müharibə ilə bağlı komissiyanın hesabatını daxil etməkdən imtina edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

    O, imtinasını komissiya işinin nəticələrinin dərc olunması üçün qanunla nəzərdə tutulmuş bütün müddətlərin keçdiyini və parlamentin reqlamentinə görə sənədi sessiya gündəliyinə daxil etmək hüququnun olmadığını bildirməklə izah edib.

    Komissiya 2022-ci ilin fevralında hakim çoxluğun (Vətəndaş Müqaviləsi fraksiyası) təşəbbüsü ilə yaradılıb.

    Ermənistan Aram Simonyan liman Parlament
    Спикер НС Армении отказался вносить в повестку сессии доклад по 44-дневной войне
    Armenia's National Assembly speaker refuses to include update on 44-day war to session agenda

