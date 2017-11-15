Депутат: В 2018 году в Армении будут жить на 10% хуже

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В 2018 году в Армении будут жить на 10% хуже.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил депутат Никол Пашинян в ходе обсуждений бюджета в парламенте Армении.

По его словам, в соответствии с бюджетом 2018 года пенсии, пособия и минимальная зарплата в стране не повысятся, зато сократятся расходы на здравоохранение – на 5 млрд. драмов, на социальное обслуживание – на 300 млн., на образование – на 700 млн.

"Зато растут цены. Это значит, что бедные станут беднее, и люди будут жить как минимум на 10% хуже", -сказал он.