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    Депутат: В 2018 году в Армении будут жить на 10% хуже

    Пенсии, пособия и минимальная зарплата в стране не повысятся, зато сократятся расходы на здравоохранение, соцобслуживание и образование

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В 2018 году в Армении будут жить на 10% хуже. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил депутат Никол Пашинян в ходе обсуждений бюджета в парламенте Армении.

    По его словам, в соответствии с бюджетом 2018 года пенсии, пособия и минимальная зарплата  в стране не повысятся, зато сократятся расходы на здравоохранение – на 5 млрд. драмов, на социальное обслуживание – на 300 млн., на образование – на 700 млн.

    "Зато растут цены. Это значит, что бедные станут беднее, и люди будут жить как минимум на 10% хуже", -сказал он.

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