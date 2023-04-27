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Делегация Туркменистана приняла участие в министерской встрече "Центральная Азия - Китай"

Делегация Туркменистана приняла участие в министерской встрече "Центральная Азия - Китай" 27 апреля 2023 года заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вела Хаджиев принял участие в работе четвёртой встречи министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай" в городе Сиань.
В регионе
27 апреля 2023 г. 19:18
Делегация Туркменистана приняла участие в министерской встрече Центральная Азия - Китай

27 апреля 2023 года заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вела Хаджиев принял участие в работе четвёртой встречи министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай" в городе Сиань.

Как сообщает Report, в рамках встречи, в которой приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и КНР, обсуждены приоритетные вопросы взаимодействия государств Центральной Азии и Китая, намечены актуальные направления дальнейшего партнёрства.

Участники мероприятия отметили важную роль сотрудничества в формате "ЦА - Китай" в контексте активизации совместных усилий, нацеленных на укрепление конструктивного партнёрства стран-участниц формата по широкому спектру вопросов.

Как отметил заместитель министра иностранных дел Туркменистана, туркменская сторона выражает уверенность в том, что именно близость и совпадение подходов к фундаментальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, основанные на огромном опыте взаимодействия и добрососедства, даёт уникальную возможность для выработки современных инструментов дальнейшего налаживания сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем.

Стороны также обменялись мнениями относительно повестки предстоящего в мае текущего года первого Саммита формата "Центральная Азия - Китай".

По итогам встречи состоялось подписание Информационного Коммюнике о четвертой встрече министров иностранных дел формата "ЦА - Китай" и Протокола заседания.

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