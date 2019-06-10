ЦИК: Токаев лидирует на выборах президента Казахстана с 70,76% голосов

Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70,76% голосов, передает Report со ссылкой на предварительные данные ЦИК республики.

Отметим, что явка на момент закрытия в 20:00 большей части избирательных участков на проходящих 9 июня в Казахстане выборах президента составила 77%.

Напомним, что возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был спикером верхней палаты парламента.

Внеочередные выборы Токаев назначил через три недели после вступления в должность.

Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия NurOtan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся заручиться необходимой поддержкой граждан, будет назначен второй тур.