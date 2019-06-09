Явка к закрытию участков на президентских выборах в Казахстане составила 77% - ОБНОВЛЕНО - 4

Явка на момент закрытия в 20:00 большей части избирательных участков на проходящих в воскресенье в Казахстане выборах президента составила 77%.

Об этом сообщила на брифинге секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Сабила Мустафина, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы по состоянию на 20 часов 9 июня 2019 года, избирательные бюллетени получили 77% от общего количества избирателей, включенных в списки", - сказала она.

Избирательные участки на большей части территории Казахстана закрылись в 20:00 по местному времени, в ряде западных регионов голосование еще продолжается и завершится на час позже, добавила Мустафина. "В пяти областях участки закроются в 21:00", - указала секретарь ЦИК Казахстана.

***18:24

Голосование на внеочередных выборах президента Казахстана завершилось в воскресенье, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Более 9,9 тыс. избирательных участков открылись в 07:00 по местному времени и работали до 20:00 по всей стране.

Еще 64 участка действовали в этот день за рубежом, в 51 государстве. Возможностью проголосовать за границей могли воспользоваться порядка 15 тыс. граждан Казахстана.

По данным на 18:00, явка на выборах составила 72,9%. Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, "на избирательных участках обстановка стабильная, фактов серьезных нарушений общественного порядка не зарегистрировано". В то же время он информировал, что полиция Казахстана задержала порядка 100 человек, которые в день проведения в стране президентских выборов вышли на несанкционированные митинги в Нур-Султане и Алма-Ате по призыву запрещенной в республике организации "Демократический выбор Казахстана".

***16:25

Явка на проходящих в воскресенье в Казахстане выборах президента к 18:00 по местному времени (16:00 GMT+4) составила 72,9%. Как передает Report, об этом сообщил на брифинге член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Бахыт Мельдешов.

"Согласно данным, представленным избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы по состоянию на 18 часов 9 июня 2019 года, избирательные бюллетени получили 72,9% от общего количества избирателей, включенных в списки", - сказал он.

***13:13

По состоянию на 14.00 часов 51,8% избирателей проголосовали на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство "Казинформ", об этом сообщила на брифинге член ЦИК РК Зауреш Баймолдина. В списки избирателей внесены 11 947 995 избирателей.

"По состоянию на 14.00 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 51,8% избирателей от общего количества избирателей, включенных в списки", - сказала Зауреш Баймолдина.

Наибольшую активность избирателей зафиксировали в Актюбинской области — 69,4%. Далее идёт Кызылординская область, там проголосовали 63,1% избирателей, и на третьем месте — Алма-Атинская с 63%. В столице республики — Нур-Султане — явка составила 37,6%.

***05:21

Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана открылись в большинстве регионов страны.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", это шестые по счету президентские выборы в Казахстане.

Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был спикером верхней палаты парламента.

Внеочередные выборы Токаев назначил через три недели после вступления в должность.

Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся заручиться необходимой поддержкой граждан, будет назначен второй тур.