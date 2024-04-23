ЦИК Грузии зарегистрировал первую партию для участия в парламентских выборах

Партия "Грузия" стала первой политической организацией, зарегистрированной для участия в парламентских выборах, которые состоятся 26 октября 2024 года.

Партия "Грузия" стала первой политической организацией, зарегистрированной для участия в парламентских выборах, которые состоятся 26 октября 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Центризбиркома Грузии (ЦИК).

В Грузии партии делятся на две категории – квалифицированные субъекты, то есть партии, участвовавшие в последних парламентских выборах и имеющие своего представителя в парламенте в год выборов, и остальные партии.

Партии, не являющиеся квалифицированными субъектами, до 15 июля должны представить в ЦИК заявление о регистрации и получить образец списка сторонников. Эти партии для регистрации должны представить минимум 25 тыс. подписей избирателей до 1 августа 2024 года.

По данным Центризбиркома, на 23 апреля заявления на участие в выборах подали две политические организации – партия Георгия Лилуашвили "Грузия" и партия Георгия Туманишвили "Третий путь". Вторая получила отказ в регистрации.

Отметим, что это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей.

Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.