Число жертв "свиного гриппа" в Армении достигло трех

Баку. 22 января REPORT.AZ/ В Армении все члены одной семьи - отец, мать и трое детей - заражены "cвиным гриппом". Как передает Report, об этом сообщает tert.am.
Было отмечено, что члены семьи были помещены в медицинский центр "Наири".
Директор Центра Анатолий Гнуни заявил, что в "Наири" есть один человек, зараженный вирусом H1N1.
В другом медицинском центре "Арабкир" tert.am не предоставили никакой информации.
В последнее время в Армении широко распространен вирус A / H1N1. Он унес жизни 3 человек в Армении. Однако министерство здравоохранения Армении уверенно заявило, что масштабы заболевания уменьшились.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости