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    Число жертв "свиного гриппа" в Армении достигло трех

    © tert

    Баку. 22 января REPORT.AZ/ В Армении все члены одной семьи - отец, мать и трое детей -  заражены "cвиным гриппом". Как передает Report, об этом сообщает tert.am.

    Было отмечено, что члены семьи были помещены в медицинский центр "Наири".

    Директор Центра Анатолий Гнуни заявил, что в "Наири" есть один человек, зараженный вирусом H1N1.

    В другом медицинском центре "Арабкир" tert.am не предоставили никакой информации. 

    В последнее время в Армении широко распространен вирус A / H1N1. Он унес жизни 3 человек в Армении. Однако министерство здравоохранения Армении уверенно заявило, что масштабы заболевания уменьшились.

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