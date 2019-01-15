В Армении зафиксирован еще один случай смерти от "свиного гриппа"

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Армении зафиксирован второй случай смерти из-за осложнений от гриппа "А" типа H1N1 ("cвиной грипп").

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Армении.

"62-летний мужчина умер от обострения сердечной недостаточности. Ему диагностировали грипп А типа H1N1. Мужчина обратился к врачам с опозданием", - говорится в сообщении.

Одна женщина скончалась на прошлой неделе.

Специалисты минздрава Армении продолжают мониторить детсады и школы.

Ранее в Армении было выявлено более 10 случаев заболевания "свиным гриппом".

В Грузии число скончавшихся от "свиного гриппа" достигло 17 человек.