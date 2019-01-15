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    В Армении зафиксирован еще один случай смерти от "свиного гриппа"

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Армении зафиксирован второй случай смерти из-за осложнений от гриппа "А" типа H1N1 ("cвиной грипп"). 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Армении.

    "62-летний мужчина умер от обострения сердечной недостаточности. Ему диагностировали грипп А типа H1N1. Мужчина обратился к врачам с опозданием", - говорится в сообщении.

    Одна женщина скончалась на прошлой неделе.

    Специалисты минздрава Армении продолжают мониторить детсады и школы.

    Ранее в Армении было выявлено более 10 случаев заболевания "свиным гриппом".

    В Грузии число скончавшихся от "свиного гриппа" достигло 17 человек

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