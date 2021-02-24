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Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 269 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 269 тыс. человек С начала пандемии в соседней стране COVID-19 заразились 269 438 человек
В регионе
24 февраля 2021 г. 11:03
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 269 тыс. человек

За последние сутки в Грузии подтверждено 443 новых случая заражения коронавирусом, 461 человек выписан после выздоровления, 6 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

С начала пандемии в соседней стране COVID-19 заразились 269 438 человек. Из них 263 257 выздоровели, а 3 463 умерли.

В настоящее время в карантинном режиме находятся 307 человек, под стационарным наблюдением - 1 600. 193 человека проходят лечение в частных отелях.

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Версия на английском языке Georgia's COVID tally exceeds 269,000
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