Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 269 тыс. человек

С начала пандемии в соседней стране COVID-19 заразились 269 438 человек

За последние сутки в Грузии подтверждено 443 новых случая заражения коронавирусом, 461 человек выписан после выздоровления, 6 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

С начала пандемии в соседней стране COVID-19 заразились 269 438 человек. Из них 263 257 выздоровели, а 3 463 умерли.

В настоящее время в карантинном режиме находятся 307 человек, под стационарным наблюдением - 1 600. 193 человека проходят лечение в частных отелях.