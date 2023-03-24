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Число российских туристов в Турции выросло вдвое

Число российских туристов в Турции выросло вдвое Россия заняла первое место по турпотоку в Турцию в январе-феврале, он вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В регионе
24 марта 2023 г. 19:39
Число российских туристов в Турции выросло вдвое

Россия заняла первое место по турпотоку в Турцию в январе-феврале, он вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на статистику Минтуризма республики.

"За первые два месяца Турцию посетили 3,87 млн иностранных туристов, это на 37% больше, чем годом ранее. Россия стала лидером по числу прибытий – 507,5 тыс., это на 106% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - пишет издание.

Согласно статистике министерства, второе место заняла Болгария (318 тыс., плюс 33%), за ней Германия (288,12 тыс., плюс 24,6%). Замыкают пятерку лидеров Иран и Грузия.

В феврале Турция приняла 1,87 млн иностранных туристов. Рейтинг стран по турпотоку не изменился. Из России приехали 227,96 тыс. человек, из Болгарии (150,8 тыс.), из Германии (148,17 тыс.).

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