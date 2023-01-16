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Число погибших в результате ракетных атак в городе Днепр погибли 35 человек

Число погибших в результате ракетных атак в городе Днепр погибли 35 человек Число погибших в городе Днепр (Украина) в результате ракетных атак ВС России возросло до 35. Почти 40 часов продолжается спасательно-поисковая операция на месте падения ракеты - из-под завалов разрушенного многоэтажного жилого дома извлекаются тела погибш
В регионе
16 января 2023 г. 10:50
Число погибших в результате ракетных атак в городе Днепр погибли 35 человек

Число погибших в городе Днепр (Украина) в результате ракетных атак ВС России возросло до 35. Почти 40 часов продолжается спасательно-поисковая операция на месте падения ракеты - из-под завалов разрушенного многоэтажного жилого дома извлекаются тела погибших.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей. 39 человек спасены, 75 - ранены. Среди раненых 14 детей. Судьба еще 35 жителей дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается", - написал он.

Ранее сообщалось о гибели 29 человек, 73 раненых.

Вчера не только столица Украины, но и ряд городов подверглись массированным ударам.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın raket hücumu nəticəsində Dneprdə ölənlərin sayı 35-ə yüksəlib

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