    • 24 октября, 2025
    • 08:15
    Число отравившихся в Бурятии возросло до 165

    Число отравившихся фастфудом в Республике Бурятия России возросло с 159 до 165.

    Как передает Report, об этом местные СМИ сообщают со ссылкой на региональный Минздрав.

    Согласно информации, среди отравившихся 92 ребенка.

    В республиканскую клиническую инфекционную больницу было госпитализировано 82 человека, из них 32 выписали в удовлетворительном состоянии, добавили в ведомстве.

    Отметим, что первые пострадавшие с симптомами острой кишечной инфекции начали обращаться в медучреждения вечером 18 октября.

    Rusiyada qidadan zəhərlənənlərin sayı 165 nəfərə çatıb

    Число отравившихся в Бурятии возросло до 165

    В регионе
