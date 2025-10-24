Число отравившихся в Бурятии возросло до 165
В регионе
- 24 октября, 2025
- 08:15
Число отравившихся фастфудом в Республике Бурятия России возросло с 159 до 165.
Как передает Report, об этом местные СМИ сообщают со ссылкой на региональный Минздрав.
Согласно информации, среди отравившихся 92 ребенка.
В республиканскую клиническую инфекционную больницу было госпитализировано 82 человека, из них 32 выписали в удовлетворительном состоянии, добавили в ведомстве.
Отметим, что первые пострадавшие с симптомами острой кишечной инфекции начали обращаться в медучреждения вечером 18 октября.
