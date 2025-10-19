В России 43 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией

Массовое отравление зарегистрировано в Бурятии (Россия - ред.), 43 человека, в том числе 18 детей, госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

Как передает Report, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"На текущий момент зарегистрировано 43 случая заболевания, в том числе 18 среди детей. Больные госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу", - сообщили в ведомстве.

На данный момент причины отравления неизвестны, в подробностях инцидента будут разбираться профильные ведомства.