В России 43 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией
В регионе
- 19 октября, 2025
- 07:25
Массовое отравление зарегистрировано в Бурятии (Россия - ред.), 43 человека, в том числе 18 детей, госпитализированы с острой кишечной инфекцией.
Как передает Report, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
"На текущий момент зарегистрировано 43 случая заболевания, в том числе 18 среди детей. Больные госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу", - сообщили в ведомстве.
На данный момент причины отравления неизвестны, в подробностях инцидента будут разбираться профильные ведомства.
