Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    В России 43 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией

    В регионе
    • 19 октября, 2025
    • 07:25
    В России 43 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией

    Массовое отравление зарегистрировано в Бурятии (Россия - ред.), 43 человека, в том числе 18 детей, госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

    Как передает Report, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

    "На текущий момент зарегистрировано 43 случая заболевания, в том числе 18 среди детей. Больные госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу", - сообщили в ведомстве.

    На данный момент причины отравления неизвестны, в подробностях инцидента будут разбираться профильные ведомства.

    отравление Россия
    Rusiyada 43 nəfər kəskin bağırsaq infeksiyası diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib

    Последние новости

    08:16

    В США у самолета Boeing 737 треснуло лобовое стекло на высоте 11 тыс. м

    Другие страны
    07:58

    Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны

    Другие страны
    07:25

    В России 43 человек госпитализировали с острой кишечной инфекцией

    В регионе
    06:47

    Принцу Эндрю запретили участие в королевских мероприятиях

    Другие страны
    06:19

    СМИ: Саркози будет отбывать срок наказания в изоляторе

    Другие страны
    05:51

    В Стамбуле произошла стрельба, есть погибший

    В регионе
    05:24

    Береговая охрана США закупит два частных самолета Gulfstream

    Другие
    04:46

    Колумбия предпримет меры после уничтожения военными США катера с рыбаками

    Другие страны
    04:18

    Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при США "Формулы-1"

    Формула 1
    Лента новостей