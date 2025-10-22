В Улан-Удэ число отравившихся едой выросло до 145 человек
В регионе
- 22 октября, 2025
- 09:35
Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло с 121 до 145, госпитализированы 76 человек.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.
"По состоянию на утро 22 октября зарегистрировано 145 случаев, из них 79 детей. Госпитализировано 76 человек, из них 47 детей", - сообщили в ведомстве.
