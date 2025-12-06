Хикмет Гаджиев и госминистр Катара обсудили отношения Баку и Дохи
- 06 декабря, 2025
- 11:46
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с государственным министром по международному сотрудничеству Государства Катар Мариам бинт Али бин Насер Аль-Миснад.
Как передает Report, об этом помощник президента написал на своей странице в соцсети "Х".
Стороны обсудили развитие двусторонних отношений.
"На полях форума в Дохе я встретился с Мариам бинт Али бин Насер Аль-Миснад. В ходе встречи мы обсудили то, как дальше укреплять братские отношения между нашими странами, и договорились о расширении нашего сотрудничества в сферах, представляющих общие интересы", - написал Гаджиев.
On the sidelines of @Dohaforum I was pleased to meet with H.E. @MANAlMisned Maryam bint Ali bin Nasser Al-Misnad, Minister of State for International Cooperation of the State of Qatar.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) December 6, 2025
During the meeting we discussed how to further enhance the brotherly relations between our… pic.twitter.com/Ik7cfFJ90G