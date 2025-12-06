Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Хикмет Гаджиев и госминистр Катара обсудили отношения Баку и Дохи

    Внешняя политика
    • 06 декабря, 2025
    • 11:46
    Хикмет Гаджиев и госминистр Катара обсудили отношения Баку и Дохи

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с государственным министром по международному сотрудничеству Государства Катар Мариам бинт Али бин Насер Аль-Миснад.

    Как передает Report, об этом помощник президента написал на своей странице в соцсети "Х".

    Стороны обсудили развитие двусторонних отношений.

    "На полях форума в Дохе я встретился с Мариам бинт Али бин Насер Аль-Миснад. В ходе встречи мы обсудили то, как дальше укреплять братские отношения между нашими странами, и договорились о расширении нашего сотрудничества в сферах, представляющих общие интересы", - написал Гаджиев.

    Хикмет Гаджиев Катар Мариам бинт Али бин Насер Аль-Миснад
    Hikmət Hacıyev Qətərin dövlət naziri ilə Bakı və Doha arasında münasibətləri müzakirə edib
    Elvis

    Последние новости

    12:00
    Фото

    Попытка контрабанды крупной партии лекарств пресечена на грузино-азербайджанской границе

    Бизнес
    11:58
    Фото

    Азербайджан и Латвия обсудили возможности сотрудничества в сфере здравоохранения

    Здоровье
    11:46

    Хикмет Гаджиев и госминистр Катара обсудили отношения Баку и Дохи

    Внешняя политика
    11:43

    Анар Гулиев: При городском планировании необходимо учитывать потребности молодежи

    Инфраструктура
    11:30

    Азербайджан и германская Asienbrücke обсудили перспективы экономического сотрудничества

    Бизнес
    11:25

    В результате российских ударов по Донецкой области Украины погибли двое, еще трое ранены

    Другие страны
    11:24

    Ялчын Рафиев: В Баку откроются новые центры в рамках D-8

    Внешняя политика
    11:08

    Ильхам Алиев поздравил президента Финляндии с Днем независимости

    Внешняя политика
    11:01

    Генсек: Важно воспользоваться опытом Азербайджана в деятельности Молодежного диалога D-8

    Другие
    Лента новостей