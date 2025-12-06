İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Hikmət Hacıyev Qətərin dövlət naziri ilə Bakı və Doha arasında münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 06 dekabr, 2025
    • 11:51
    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Qətərin beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə dövlət naziri Məryəm bint Əli bin Nasir Əl-Misnəd ilə görüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, Prezidentin köməkçisi bu barədə "X" səhifəsində yazıb.

    Tərəflər ikitərəfli münasibətlərin inkişafı məsələlərini müzakirə ediblər.

    Görüş zamanı tərəflər iki ölkə arasında qardaşlıq münasibətlərinin daha da gücləndirilməsi yollarını müzakirə edib və qarşılıqlı maraq doğuran sahələr üzrə əməkdaşlığı intensivləşdirmək barədə razılığa gəlib.

    Хикмет Гаджиев и госминистр Катара обсудили отношения Баку и Дохи

