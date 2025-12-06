Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Попытка контрабанды крупной партии лекарств пресечена на грузино-азербайджанской границе

    Бизнес
    • 06 декабря, 2025
    • 12:00
    Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну крупной партии лекарственных препаратов.

    Как сообщает Report, об этом информирует Государственный таможенный комитет (ГТК).

    Попытка контрабанды предотвращена благодаря современным системам анализа рисков и цифрового мониторинга.

    По информации ГТК, посредством аналитической платформы было выявлено отклонение маршрута грузовика, следовавшего из Турции с заявленным грузом "картофель", а также несоответствия в документах. Машину взяли под контроль на таможенном посту "Красный мост" управления ГТК в Товузе.

    При проверке установлено, что грузовой отсек подвергался незаконному вмешательству - контрабандисты пытались извлечь картонные коробки до прибытия сотрудников таможни. В коробках были обнаружены 22 тыс. единиц медикаментов 90 наименований.

    По факту ведется расследование.

