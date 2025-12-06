Попытка контрабанды крупной партии лекарств пресечена на грузино-азербайджанской границе
- 06 декабря, 2025
- 12:00
Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного ввоза в страну крупной партии лекарственных препаратов.
Как сообщает Report, об этом информирует Государственный таможенный комитет (ГТК).
Попытка контрабанды предотвращена благодаря современным системам анализа рисков и цифрового мониторинга.
По информации ГТК, посредством аналитической платформы было выявлено отклонение маршрута грузовика, следовавшего из Турции с заявленным грузом "картофель", а также несоответствия в документах. Машину взяли под контроль на таможенном посту "Красный мост" управления ГТК в Товузе.
При проверке установлено, что грузовой отсек подвергался незаконному вмешательству - контрабандисты пытались извлечь картонные коробки до прибытия сотрудников таможни. В коробках были обнаружены 22 тыс. единиц медикаментов 90 наименований.
По факту ведется расследование.