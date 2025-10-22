İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Region
    • 22 oktyabr, 2025
    • 09:51
    Rusiyada qidadan zəhərlənənlərin sayı 145 nəfərə çatıb

    Ulan-Udedə (Buryatiya, Rusiya) hazır qidadan zəhərlənənlərin sayı 121-dən 145-ə qalxıb, 76 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

    "Report"un Rusiya KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə "Rospotrebnadzor" idarəsindən bildirilib.

    "Oktyabrın 22-si səhər saatlarına olan vəziyyətə əsasən, 145 hal qeydə alınıb, onlardan 79-u uşaqdır. 76 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, onlardan 47-si uşaqdır", - qurumdan bildirilib.

    Ulan-ude Rusiya Zəhərlənmə
    В Улан-Удэ число отравившихся едой выросло до 145 человек

