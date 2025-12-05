İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İRİA-nın sədr müavini: "Gəncədəki Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi tələbə və gənclərə böyük dəstək olacaq"

    İKT
    • 05 dekabr, 2025
    • 16:47
    İRİA-nın sədr müavini: Gəncədəki Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi tələbə və gənclərə böyük dəstək olacaq

    Gəncədəki Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi bölgədə tələbə və gənclərin innovasiya fəaliyyətinə böyük dəstək olacaq.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bunu Gəncə şəhərində Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tərkibində Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzinin açılış mərasimində iştirak edən İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin sədr müavini Rəşad Xalıqov bildirib.

    O, bu gün açılışı olan mərkəzin Gəncə və ətraf rayonlarda yaşayan tələbə və gənclərin innovasiya fəaliyyətini və startap quruculuğunu dəstəkləyəcəyini, həmçinin onların idealları üzrə gedən yolda onlara gərəkən texniki və digər lazımi şəraitin yaradıldığını qeyd edib.

    "Ümumiyyətlə belə mərkəzlərimizin regionlarda açılmasında əsas məqsəd innovasiya sahəsində fəaliyyət göstərən gənclərimizin və tələbələrimizin innovasiya ekosisteminə və innovasiya infrastrukturuna əl çatan olmasına dəstək olmasıdır", -deyə R.Xaliqov əlavə edib.

    Gəncədə İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin sayca 6-cı innovasiya mərkəzi fəaliyyətə başlayıb.

