İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    ATƏT rəsmisi: Bakı və İrəvan sülhə nail olmaqda böyük sıçrayış edib

    Xarici siyasət
    • 05 dekabr, 2025
    • 16:49
    ATƏT rəsmisi: Bakı və İrəvan sülhə nail olmaqda böyük sıçrayış edib

    Ermənistan və Azərbaycan sülh sazişi ilə bağlı əhəmiyyətli irəliləyişə nail olublar.

    "Report"un xəbər verir ki, bu barədə ATƏT-in münaqişələrin qarşısının alınması mərkəzinin direktoru Keyt Firon bəyan edib.

    "Bu, diplomatiyanın gücünün xatırladılmasıdır", - o bildirib.

    ATƏT Minsk Qrupu
    Кейт Фирон: Баку и Ереван сделали большой шаг к достижению мира

    Son xəbərlər

    16:57

    Azərbaycanda səlahiyyətli iqtisadi operator statusu üzrə dövlət dəstək mexanizmi formalaşdırılacaq

    Biznes
    16:55

    Paşinyan britaniyalı nazirlə müdafiə sahəsində birgə proqramları müzakirə edib

    Region
    16:53

    Aqrar təyinatlı torpaqlarda müvəqqəti tikililər barədə məlumatlandırma qaydaları təsdiqlənib

    ASK
    16:52

    Gəncədə Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzinin açılışı baş tutub

    İKT
    16:49

    ATƏT rəsmisi: Bakı və İrəvan sülhə nail olmaqda böyük sıçrayış edib

    Xarici siyasət
    16:47

    Sədr müavini: "Aqrar sahədə yeni innovativ məhsul və xidmətlərin yaradılması üçün böyük potensial var"

    İKT
    16:47

    Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyasının hədəf və məqsədləri müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    16:47

    İRİA-nın sədr müavini: "Gəncədəki Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzi tələbə və gənclərə böyük dəstək olacaq"

    İKT
    16:43

    Dövlət və ictimai xadimlərin adından saxta müraciətlər hazırlayan kibercinayətkar şəbəkə üzvlərinə hökm oxunub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti