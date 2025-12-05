ATƏT rəsmisi: Bakı və İrəvan sülhə nail olmaqda böyük sıçrayış edib
- 05 dekabr, 2025
- 16:49
Ermənistan və Azərbaycan sülh sazişi ilə bağlı əhəmiyyətli irəliləyişə nail olublar.
"Report"un xəbər verir ki, bu barədə ATƏT-in münaqişələrin qarşısının alınması mərkəzinin direktoru Keyt Firon bəyan edib.
"Bu, diplomatiyanın gücünün xatırladılmasıdır", - o bildirib.
