Кейт Фирон: Баку и Ереван сделали большой шаг к достижению мира

Армения и Азербайджан добились значительного прогресса по мирному соглашению.

Как передает Report, об этом заявила директор центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Кейт Фирон.

"Армения и Азербайджан добились огромного прогресса в деле достижения мира. Это в очередной раз напоминает нам о силе дипломатии. В соответствии с решением министерского совета, в начале недели мы официально закрыли минский процесс ОБСЕ", - сказала она на пресс-конференции по итогам 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ (СМИД) в столице Австрии Вене.

Фирон также подчеркнула, что дипломатия и диалог по-прежнему являются самым мощным инструментом для обеспечения мира и безопасности в регионе.