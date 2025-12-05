Кейт Фирон: Баку и Ереван сделали большой шаг к достижению мира
Внешняя политика
- 05 декабря, 2025
- 16:45
Армения и Азербайджан добились значительного прогресса по мирному соглашению.
Как передает Report, об этом заявила директор центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Кейт Фирон.
"Армения и Азербайджан добились огромного прогресса в деле достижения мира. Это в очередной раз напоминает нам о силе дипломатии. В соответствии с решением министерского совета, в начале недели мы официально закрыли минский процесс ОБСЕ", - сказала она на пресс-конференции по итогам 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ (СМИД) в столице Австрии Вене.
Фирон также подчеркнула, что дипломатия и диалог по-прежнему являются самым мощным инструментом для обеспечения мира и безопасности в регионе.
Последние новости
17:00
Президент Ильхам Алиев утвердил "Концепцию надежного партнера"Внутренняя политика
16:59
Netflix договорился о покупке Warner Bros. почти за $83 млрд - ОБНОВЛЕНОЭто интересно
16:55
В Азербайджане в 2026–2030 годах построят 21 учреждение профобразования - УКАЗВнутренняя политика
16:50
Фото
Азербайджанская делегация приняла участие в военных учениях в ИталииДругие
16:47
Пашинян и Коакер обсудили совместные программы Еревана и Лондона в обороне и кибербезопасностиВ регионе
16:46
Число отравившихся угарным газом в сальянской школе возросло до 18 – ОБНОВЛЕНО-2Здоровье
16:45
Кейт Фирон: Баку и Ереван сделали большой шаг к достижению мираВнешняя политика
16:43
Moody`s: Стабильность маната улучшила качество валютных кредитов в АзербайджанеФинансы
16:41