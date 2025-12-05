Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Кейт Фирон: Баку и Ереван сделали большой шаг к достижению мира

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 16:45
    Кейт Фирон: Баку и Ереван сделали большой шаг к достижению мира

    Армения и Азербайджан добились значительного прогресса по мирному соглашению.

    Как передает Report, об этом заявила директор центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Кейт Фирон.

    "Армения и Азербайджан добились огромного прогресса в деле достижения мира. Это в очередной раз напоминает нам о силе дипломатии. В соответствии с решением министерского совета, в начале недели мы официально закрыли минский процесс ОБСЕ", - сказала она на пресс-конференции по итогам 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ (СМИД) в столице Австрии Вене.

    Фирон также подчеркнула, что дипломатия и диалог по-прежнему являются самым мощным инструментом для обеспечения мира и безопасности в регионе.

