    Азербайджан и Латвия обсудили возможности сотрудничества в сфере здравоохранения

    Здоровье
    • 06 декабря, 2025
    • 11:58
    Азербайджан и Латвия обсудили вопросы модернизации медицинского образования, совместного обучения в симуляционных центрах, а также научного и клинического сотрудничества в области педиатрии.

    Как сообщает Report, переговоры состоялись в рамках визита в Латвию делегации во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым.

    В рамках визита делегация ознакомилась с деятельностью ведущих медицинских учреждений, научно-исследовательских центров и высших учебных заведений Латвии.

    Азербайджанская делегация встретилась с руководством Рижской международной школы экономики и делового администрирования (RISEBA).

    Делегация также посетила Клинику неотложной помощи и приема пациентов Рижской Восточной клинической университетской больницы, а также Больницу травматологии и ортопедии.

    В ходе встреч обсуждались инфраструктура больниц, применение инновационных медицинских технологий и возможности обмена опытом в области травматологии, ортопедии и неотложной помощи.

    Гости также ознакомились с деятельностью ведущей латвийской фармацевтической компании Grindeks. Были оценены перспективы сотрудничества в области фармацевтического производства, контроля качества, безопасности лекарственных средств и разработки новых лекарственных препаратов.

    Состоялись встречи в Центре технологий медицинского образования Рижского университета им. Паулса Страдыня, на факультете медицины и естественных наук Латвийского университета, а также в Детской клинической университетской больнице. В ходе встреч были обсуждены вопросы модернизации медицинского образования, совместного обучения в симуляционных центрах, научного сотрудничества в области педиатрии.

    В лаборатории Э.Гулбиса делегация встретилась с представителями Латвийской ассоциации работодателей здравоохранения (VADDA). На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в организации лабораторных услуг, расширения диагностических возможностей и применения современных лабораторных стандартов.

    Было отмечено, что визит сыграет важную роль в расширении сотрудничества между Азербайджаном и Латвией в области медицинской науки, клинической практики и услуг здравоохранения.

    Азербайджан Латвия Теймур Мусаев сотрудничество здравоохранение
    Фото
    Azərbaycan və Latviya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub
