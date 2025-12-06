В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло почти на 10%

Количество активных налогоплательщиков в Азербайджане на 1 декабря этого года составило 850,9 тыс., что на 5,4% больше по сравнению с началом года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно данным, за этот период число активных плательщиков НДС в стране увеличилось на 9,8 % - до 57,9 тыс.