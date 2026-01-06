В Госслужбе назвали стоимость замены смарт-карт для водяных счетчиков

В Азербайджане замена карт для смарт-счетчиков воды в случае ее утери или повреждения осуществляется на платной основе.

Как сообщает Report, об этом заявили в Службе объединенного водоснабжения крупных городов.

Согласно информации, стоимость новой карты зависит от марки установленного счетчика. Так, цена карты для счетчика Alfasu составляет 15 манатов, для счетчиков Teksan - 10 манатов, для счетчиков Abşeron - 7 манатов.

В ведомстве также разъяснили порядок действий при онлайн-оплате без использования смарт-карты:

"Если при пополнении баланса смарт-карта не была вставлена в считывающее устройство, оплаченная сумма зачисляется не на карту, а на лицевой счет абонента. В этом случае гражданин может, предъявив удостоверение личности, платежную квитанцию и карту, обратиться в центры "ASAN xidmət", "ASAN kommunal" либо в местное управление водоканала для переноса средств со счета на карту", - отмечается в сообщении.