    В Госслужбе назвали стоимость замены смарт-карт для водяных счетчиков

    Инфраструктура
    • 06 января, 2026
    • 16:04
    В Азербайджане замена карт для смарт-счетчиков воды в случае ее утери или повреждения осуществляется на платной основе.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Службе объединенного водоснабжения крупных городов.

    Согласно информации, стоимость новой карты зависит от марки установленного счетчика. Так, цена карты для счетчика Alfasu составляет 15 манатов, для счетчиков Teksan - 10 манатов, для счетчиков Abşeron - 7 манатов.

    В ведомстве также разъяснили порядок действий при онлайн-оплате без использования смарт-карты:

    "Если при пополнении баланса смарт-карта не была вставлена в считывающее устройство, оплаченная сумма зачисляется не на карту, а на лицевой счет абонента. В этом случае гражданин может, предъявив удостоверение личности, платежную квитанцию и карту, обратиться в центры "ASAN xidmət", "ASAN kommunal" либо в местное управление водоканала для переноса средств со счета на карту", - отмечается в сообщении.

    ADSEA: Su sayğacının itmiş və yaxud zədələnmiş kartının əvəzlənməsi ödənişlidir

    Лента новостей