    Maliyyə
    • 06 dekabr, 2025
    • 12:22
    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 10 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin dekabrın 1-nə Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 5,4 % artaraq 850,9 min təşkil edib.

    Bu barədə "Report" İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu dövrə ölkədə aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 9,8 % artaraq 57,9 min olub.

    Həmin tarixə aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı 6,4 %artıb və 231,3 min təşkil edib.

