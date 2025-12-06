Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 10 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 06 dekabr, 2025
- 12:22
Bu ilin dekabrın 1-nə Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 5,4 % artaraq 850,9 min təşkil edib.
Bu barədə "Report" İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu dövrə ölkədə aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 9,8 % artaraq 57,9 min olub.
Həmin tarixə aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı 6,4 %artıb və 231,3 min təşkil edib.
