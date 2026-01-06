Roblox ввел обязательную верификацию по биометрии для общения в чатах

Игровая платформа Roblox начала внедрение верификации возраста по биометрии для доступа к общению в чатах.

Как передает Report, об этом сообщил гендиректор Roblox Дэвид Базуки в соцсети X.

Он отметил, что свыше половины пользователей Roblox в Австралии и Новой Зеландии уже прошли процедуру верификации, а по всему миру возраст подтвердили десятки миллионов игроков.

На сайте Roblox указано, что подтверждение возраста позволит определить игрока в определенную возрастную группу (от пяти до восьми лет, от девяти до 12, от 13 до 15, от 16 до 17, от 18 до 20 и от 21 года). У пользователей в возрастной группе до 13 лет будут скрыты некоторые данные аккаунта, включая адрес электронной почты и номер телефона.

Кроме того, общение для игроков до 13 лет будет ограничено своей возрастной группой.

Подтвердить возраст можно благодаря прохождению процедуры верификации с помощью технологии распознавания лица либо с помощью удостоверения личности с фотографией. В Roblox заверили, что не будут хранить фото пользователей в базах данных.