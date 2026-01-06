В Газахе произошел взрыв в доме, есть пострадавший
Происшествия
- 06 января, 2026
- 16:13
В результате взрыва в частном жилом доме в городе Газахе пострадал один человек.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Согласно предварительным данным, взрыв произошел в результате утечки газа. Здание получило значительные повреждения.
По факту соответствующими органами проводится расследование.
