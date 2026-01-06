В Газахе произошел взрыв в доме, есть пострадавший

В результате взрыва в частном жилом доме в городе Газахе пострадал один человек.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно предварительным данным, взрыв произошел в результате утечки газа. Здание получило значительные повреждения.

По факту соответствующими органами проводится расследование.