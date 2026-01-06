Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 06 января, 2026
    • 16:13
    В Газахе произошел взрыв в доме, есть пострадавший

    В результате взрыва в частном жилом доме в городе Газахе пострадал один человек.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    Согласно предварительным данным, взрыв произошел в результате утечки газа. Здание получило значительные повреждения.

    По факту соответствующими органами проводится расследование.

    Лента новостей