Великобританию с четверга накроет шторм Горетти, ожидается сильный снегопад

    Другие страны
    • 06 января, 2026
    • 16:07
    В дополнение к морозной погоде, с четверга Великобританию накроет первый в этом году шторм, получивший название Горетти.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky news.

    "Шторм получил свое название от метеорологической службы Франции, поскольку наиболее сильные ветры ощущались на севере Франции", - сообщает телеканал.

    Метеорологическая служба выпустила желтое предупреждение о сильном ветре для юго-западной Англии на период с четверга 15:00 по Гринвичу до 23:59. Вероятны порывы ветра 50-60 миль в час, местами до 70 миль в час на открытых прибрежных участках.

    По данным телеканала BBC, в четверг вечером дождь в некоторых районах Англии и Уэльса перейдет в снегопад. В некоторых районах может выпасть от 5 до 10 см снега, а в отдельных местах высота снежного покрова может достичь до 20 см.

    Из-за снега и гололеда закрыты сотни школ: 384 - в Уэльсе , более 320 - в Шотландии , 186 в Северной Ирландии и не менее 100 - в Англии.

    Самая низкая температура за ночь была зафиксирована в Мархаме, графство Норфолк. Там температура опустилась до минус 12,5°C - это была самая холодная ночь в Мархаме с января 2013 года.

