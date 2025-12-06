Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    TIF начнет инвестиционную деятельность в I квартале 2026 года

    Финансы
    • 06 декабря, 2025
    • 12:31
    TIF начнет инвестиционную деятельность в I квартале 2026 года

    Тюркский инвестиционный фонд (TIF) начнет инвестиционную деятельность до конца первого квартала 2026 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, такое решение принято на 2-м заседании Совета управляющих TIF в Бишкеке (Кыргызстан).

    Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на мероприятии подчеркнул, что в последние годы экономическая интеграция в тюркском мире укрепилась, усилилось сотрудничество в сферах промышленности, энергетики, транспорта, цифровизации и других областях.

    Начало деятельности TIF ускорит региональное развитие и еще больше расширит инвестиционное партнерство между странами-участницами.

    Эльнур Алиев на заседании представил ​​информацию о благоприятной бизнес-среде в Азербайджане и инвестиционных возможностях.

    Представители стран-участниц подчеркнули важность TIF с точки зрения расширения экономического сотрудничества в тюркском мире и расширения регионального партнерства. Отмечена важность скорейшего начала деятельности Фонда для устойчивого развития региона, повышения его конкурентоспособности и более эффективного использования инвестиционных возможностей.

    На заседании обсуждены вопросы, связанные с деятельностью Фонда. Приняты документы, регулирующие порядок работы Совета управляющих, обсуждены планы деятельности Фонда на 2024 год.

    Помимо этого, сделан еще один важный шаг на пути к преобразованию TIF в полноценный международный финансовый институт. Принято решение о принятии мер по предоставлению Фонду статуса вышестоящего кредитора.

    Уставный капитал TIF равен $600 млн.

    10 октября 2025 года TIF завершил процесс институционального становления.

    Тюркский инвестиционный фонд TIF Эльнур Алиев
    Фото
    Gələn ilin I rübündə TİF investisiya fəaliyyətinə başlayacaq
    Elvis

    Последние новости

    12:55

    Премьер Катара призвал к установлению контактов с ХАМАС и "Талибаном" для решения конфликтов

    Другие страны
    12:49

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС выросло почти на 10%

    Финансы
    12:45

    Хикмет Гаджиев обсудил с советником эмира Катара региональные процессы

    Внешняя политика
    12:37
    Фото

    В Баку состоялась церемония открытия Молодежного диалога D-8 - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    12:31
    Фото

    TIF начнет инвестиционную деятельность в I квартале 2026 года

    Финансы
    12:24

    В Гваделупе в результате наезда автомобиля на рождественской ярмарке погибли 10 человек

    Другие страны
    12:13

    Замминистра: Участие молодежи Азербайджана в международных мероприятиях станет регулярным

    Внутренняя политика
    12:00
    Фото

    Попытка контрабанды крупной партии лекарств пресечена на грузино-азербайджанской границе

    Бизнес
    11:58
    Фото

    Азербайджан и Латвия обсудили возможности сотрудничества в сфере здравоохранения

    Здоровье
    Лента новостей