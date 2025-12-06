TIF начнет инвестиционную деятельность в I квартале 2026 года
Тюркский инвестиционный фонд (TIF) начнет инвестиционную деятельность до конца первого квартала 2026 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, такое решение принято на 2-м заседании Совета управляющих TIF в Бишкеке (Кыргызстан).
Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на мероприятии подчеркнул, что в последние годы экономическая интеграция в тюркском мире укрепилась, усилилось сотрудничество в сферах промышленности, энергетики, транспорта, цифровизации и других областях.
Начало деятельности TIF ускорит региональное развитие и еще больше расширит инвестиционное партнерство между странами-участницами.
Эльнур Алиев на заседании представил информацию о благоприятной бизнес-среде в Азербайджане и инвестиционных возможностях.
Представители стран-участниц подчеркнули важность TIF с точки зрения расширения экономического сотрудничества в тюркском мире и расширения регионального партнерства. Отмечена важность скорейшего начала деятельности Фонда для устойчивого развития региона, повышения его конкурентоспособности и более эффективного использования инвестиционных возможностей.
На заседании обсуждены вопросы, связанные с деятельностью Фонда. Приняты документы, регулирующие порядок работы Совета управляющих, обсуждены планы деятельности Фонда на 2024 год.
Помимо этого, сделан еще один важный шаг на пути к преобразованию TIF в полноценный международный финансовый институт. Принято решение о принятии мер по предоставлению Фонду статуса вышестоящего кредитора.
Уставный капитал TIF равен $600 млн.
10 октября 2025 года TIF завершил процесс институционального становления.