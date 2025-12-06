Gələn ilin I rübündə TİF investisiya fəaliyyətinə başlayacaq

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Maliyyə
    • 06 dekabr, 2025
    • 11:55
    Türk İnvestisiya Fondu (TİF) 2026-cı ilin birinci rübünün sonunadək investisiya fəaliyyətinə start verəcək.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstanın Bişkek şəhərində keçirilən TİF-in Rəhbərlər Şurasının 2-ci iclasında qərar verilib.

    Bildirilir ki, tədbirdə iştirak edən iqtisadiyyat nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev son illər Türk dünyasında iqtisadi inteqrasiyanın gücləndiyini, sənaye, enerji, nəqliyyat, rəqəmsallaşma və digər sahələrdə əməkdaşlığın möhkəmləndiyini vurğulayıb. Türk İnvestisiya Fondunun fəaliyyətə başlamasının regional inkişafı sürətləndirəcəyi və üzv ölkələr arasında investisiya tərəfdaşlığını daha da genişləndirəcəyi qeyd olunub. Ölkəmizdə yaradılmış əlverişli biznes mühiti, mövcud investisiya imkanları barədə məlumat verilib.

    Tədbirdə iştirak edən üzv ölkələrin nümayəndələri TİF-in Türk dünyasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi və regional tərəfdaşlığın genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətini vurğulayıblar. Fondun tezliklə fəaliyyətə başlamasının regionun dayanıqlı inkişafı, rəqabətqabiliyyətinin artırılması və investisiya imkanlarının daha effektiv yönləndirilməsi baxımından önəmi qeyd edilib.

    İclasda Fondun fəaliyyətinə dair məsələlər müzakirə edilib. Rəhbərlər Şurasının prosedur qaydaları ilə bağlı sənədlər qəbul edilib. Fondun 2024-cü il fəaliyyəti müzakirə edilib.

    TİF-in funksional beynəlxalq maliyyə institutuna çevrilməsi istiqamətində daha bir vacib addım atılıb. Fonda üstun kreditor statusunun verilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlərin görülməsi ilə bağlı qərar qəbul olunub.

    TIF начнет инвестиционную деятельность в I квартале 2026 года

