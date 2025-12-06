Хикмет Гаджиев обсудил с советником эмира Катара региональные процессы

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Внешняя политика
    • 06 декабря, 2025
    • 12:45
    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с советником эмира Катара по национальной безопасности Мохаммедом бин Ахмедом Аль-Миснадом.

    Как передает Report, об этом Гаджиев написал на своей странице в соцсети "Х".

    "Мы обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные события", - написал Гаджиев.

    Hikmət Hacıyev Qətər Əmirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri ilə görüşüb
    Hikmat Hajiyev meets with National Security Adviser to Emir of Qatar
    Лента новостей