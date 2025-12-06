Хикмет Гаджиев обсудил с советником эмира Катара региональные процессы
- 06 декабря, 2025
- 12:45
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с советником эмира Катара по национальной безопасности Мохаммедом бин Ахмедом Аль-Миснадом.
Как передает Report, об этом Гаджиев написал на своей странице в соцсети "Х".
"Мы обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные события", - написал Гаджиев.
Today I met with my brother Mohammed bin Ahmed Al-Misnad, National Security Adviser to the Emir of Qatar.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) December 6, 2025
We discussed bilateral relations as well as the regional and international developments. pic.twitter.com/OFmV6cus93
