Хикмет Гаджиев обсудил с советником эмира Катара региональные процессы

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с советником эмира Катара по национальной безопасности Мохаммедом бин Ахмедом Аль-Миснадом.

Как передает Report, об этом Гаджиев написал на своей странице в соцсети "Х".

"Мы обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные события", - написал Гаджиев.