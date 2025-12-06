Hikmət Hacıyev Qətər Əmirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 06 dekabr, 2025
- 12:40
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Qətər Əmirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri, Məhəmməd bin Əhməd əl-Misnəd ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" hesabında yazıb.
Bildirilib ki, görüş zamanı ikitərəfli münasibətlər, həmçinin regional və beynəlxalq inkişaf müzakirə olunub.
Today I met with my brother Mohammed bin Ahmed Al-Misnad, National Security Adviser to the Emir of Qatar.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) December 6, 2025
We discussed bilateral relations as well as the regional and international developments. pic.twitter.com/OFmV6cus93
