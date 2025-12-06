İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Hikmət Hacıyev Qətər Əmirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 06 dekabr, 2025
    • 12:40
    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Qətər Əmirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri, Məhəmməd bin Əhməd əl-Misnəd ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" hesabında yazıb.

    Bildirilib ki, görüş zamanı ikitərəfli münasibətlər, həmçinin regional və beynəlxalq inkişaf müzakirə olunub.

    Хикмет Гаджиев обсудил с советником эмира Катара региональные процессы
    Hikmat Hajiyev meets with National Security Adviser to Emir of Qatar

