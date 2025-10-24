İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Rusiyada qidadan zəhərlənənlərin sayı 165 nəfərə çatıb

    Region
    • 24 oktyabr, 2025
    • 08:51
    Rusiyada qidadan zəhərlənənlərin sayı 165 nəfərə çatıb

    Rusiya Federasiyasının Buryatiya Respublikasında fast-fuddan zəhərlənənlərin sayı 159 nəfərdən 165-ə çatıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə yerli mətbuat regional Səhiyyə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zəhərlənənlər arasında 92 uşaq var.

    Nazirlik əlavə edib ki, Respublika Klinik İnfeksiya Xəstəxanasına 82 nəfər yerləşdirilib, onlardan 32-si qənaətbəxş vəziyyətdə evə buraxılıb.

    Kəskin bağırsaq infeksiyası əlamətlərinin müşahidə olunduğu ilk zərərçəkənlər oktyabrın 18-də axşam tibb müəssisəinə müraciət etməyə başlayıblar.

    Rusiya Qidadan zəhərlənmə infeksiya
    Число отравившихся в Бурятии возросло до 165

    Son xəbərlər

    09:18

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Aparatının rəhbəri vəfat edib

    Daxili siyasət
    09:18

    Hövsan qəsəbəsinin bəzi küçələrində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:17

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    Futbol
    09:05

    Azərbaycan Premyer Liqasında IX tura iki oyunla start verilir

    Futbol
    09:05

    Bakıda marşrut avtobusunun altı gün əvvəl vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    09:01

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.10.2025)

    Maliyyə
    09:00

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.10.2025)

    Maliyyə
    08:58

    Salyanda minik avtomobili yanıb

    Hadisə
    08:51

    Rusiyada qidadan zəhərlənənlərin sayı 165 nəfərə çatıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti