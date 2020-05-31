Число случаев COVID-19 в Иране превысило 150 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки выросло на 2 516, а общее количество случаев превысило 151,4 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 516. Общее число заболевших достигло 151 466", - приводит его слова агентство ISNA.

Джаханпур добавил, что за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом, "общее количество летальных исходов составляет 7 797".

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.