Чиновник: 70% зданий в Армении не соответствуют современным нормативам сейсмоустойчивости

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ 70% зданий в Армении не соответствуют современным нормативам сейсмоустойчивости.

Как передает Report, со ссылкой на News.am, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного комитета по градостроительству Нарек Саркисян.

По его словам, усиление и реконструкция общего фонда зданий станет непосильным финансовым бременем для государства.

"В 2017 году Правительство приняло единую стратегию сейсмической безопасности, в соответствии с которой будут приниматься долгосрочные и среднесрочные меры по повышению сейсмоустойчивости зданий", - эфемерно отметил чиновник.