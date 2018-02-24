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    Чиновник: 70% зданий в Армении не соответствуют современным нормативам сейсмоустойчивости

    Реконструкция общего фонда зданий станет непосильным финансовым бременем для государства

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ 70% зданий в Армении не соответствуют современным нормативам сейсмоустойчивости.

    Как передает Report, со ссылкой на News.am, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного комитета по градостроительству Нарек Саркисян.

    По его словам, усиление и реконструкция общего фонда зданий станет непосильным финансовым бременем для государства.

    "В 2017 году Правительство приняло единую стратегию сейсмической безопасности, в соответствии с которой будут приниматься долгосрочные и среднесрочные меры по повышению сейсмоустойчивости зданий", - эфемерно отметил чиновник.

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