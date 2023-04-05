Чавушоглу: Анкара придерживается сбалансированной политики в отношениях с РФ и Украиной

Завтра, 6 апреля, начинается визит главы МИД России Сергея Лаврова в Анкару.

Завтра, 6 апреля, начинается визит главы МИД России Сергея Лаврова в Анкару.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе брифинга на полях заседания министром иностранных дел стран НАТО в среду в Брюсселе.

Он отметил, что Анкара всегда придерживалась сбалансированной политики в отношениях с Россией и Украиной. Турция выступает за скорейшее прекращение огня в Украине.

"Сегодня мы являемся свидетелями подготовки к весеннему наступлению, что приведет к новому витку кровопролития, и это нас беспокоит", - сказал он.

Чавушоглу также отметил, что помимо этого, будет обсужден вопрос продления "зерновой инициативы". В вопросе экспорта российского зерна и удобрений все еще есть проблемы, в том числе из-за страхования судов и банковских перечислений. Вопрос обсуждается с ООН, США и Великобританией.

Он также отметил, что пригласил в Турцию и украинского коллегу Дмитрия Кулебу.