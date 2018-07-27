Бывший вице-премьер Армении привлечен к следствию

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян, ныне возглавляющий правление "Ардшинбанка", был вызван в Специальную следственную службу по делу 1 марта, передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

В 2018 году Геворкян был вице-премьером Армении. В разные годы работал на должности руководителя аппарата президента, был первым помощником президента, вице-премьером, министром территориального управления.

С 2007 по 2008 годы, а также с июня по октябрь 2016 года был секретарем Совета национальной безопасности Армении.

Напомним, что 1 марта 2008 года силовики разогнали массовый протест сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Было применено боевое оружие, погибли 10 человек. Никто из организаторов и исполнителей убийств не наказан.