Бывший министр обороны Армении сносит свой особняк

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян рушит строящийся в квартале Ваагни особняк, поскольку обеспокоен тем, что он может послужить «живым доказательством» незаконного обогащения. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

"Рядовые граждане и правоохранительные органы могут спросить бывшего государственного чиновника Оганяна, откуда у него эти средства, ведь на зарплату министра невозможно построить такой большой особняк. Однако если руководствоваться такой логикой, то в Армении должны быть разрушены как минимум 90 процентов построенных за последние 25 лет зданий-сооружений, поскольку в Армении такие зарплаты, на которые накопить подобное имущество невозможно", - пишет "Жаманак".