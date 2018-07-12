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    Бывший министр обороны Армении сносит свой особняк

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян рушит строящийся в квартале Ваагни особняк, поскольку обеспокоен тем, что он может послужить «живым доказательством» незаконного обогащения. Как передает Report, об этом пишет  армянская газета "Жаманак". 

    "Рядовые граждане и правоохранительные органы могут спросить бывшего государственного чиновника Оганяна, откуда у него эти средства, ведь на зарплату министра невозможно построить такой большой особняк. Однако если руководствоваться такой логикой, то в Армении должны быть разрушены как минимум 90 процентов построенных за последние 25 лет зданий-сооружений, поскольку в Армении такие зарплаты, на которые накопить подобное имущество невозможно", - пишет "Жаманак". 

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