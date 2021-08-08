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Боксер Арутюн Аветисян подозревается в разбойном нападении в Москве

Боксер Арутюн Аветисян подозревается в разбойном нападении в Москве Профессиональный боксер Арутюн Аветисян задержан в Москве по подозрению в нападении на мужчину
В регионе
8 августа 2021 г. 05:48
Боксер Арутюн Аветисян подозревается в разбойном нападении в Москве

Профессиональный боксер Арутюн Аветисян задержан в Москве по подозрению в нападении на мужчину.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, нападение произошло 4 августа около одного из кафе на улице Сталеваров. Аветисян и его знакомые, зная, что у потерпевшего при себе будет крупная сумма денег, напали на него, заранее спланировав преступление.

«4 августа на улице Сталеваров несколько человек, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили у мужчины 900 тыс. рублей, после чего скрылись с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». 5 августа по подозрению в преступлении сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый 1995 года рождения», - сказали в полиции.

«По подозрению в разбойном нападении на мужчину задержан боксер Арутюн Аветисян», - сообщает источник.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın erməni əsilli boksçusu silahlı hücumda şübhəli bilinərək saxlanılıb

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