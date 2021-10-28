Байден рассчитывает встретиться с Эрдоганом в рамках поездки в Европу

Президент США Джо Байден рассчитывает встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго.

Президент США Джо Байден рассчитывает встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго.

Об этом заявил в четверг помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге на борту самолета главы администрации США, который отправился в Европу.

Его спросили, намерен ли Байден встретиться с Эрдоганом в Глазго. "Я ожидаю, что он встретится с президентом Турции в Глазго. У меня нет подтверждения, но я думаю, что этого ожидает президент (США)", - отметил Салливан.